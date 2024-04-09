Присяжная (Капинус) Матрёна Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Присяжная (Капинус) Матрёна Артёмовна

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Место рождения

Малая Виска, Кіровоградська область

Дата рождения

1892

Дата смерти

11.09.1977

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Капинус Артём Романович (Или Николаевич)

Мать: Капинус Ольга Семёновна

Малая Виска, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
13.07.1940

Дочь: Дольская Валентина Павловна

Отец ребёнка: Присяжный Павел Иванович

г. Донецк, УССР
Рождение ребёнка
27.11.1941

Сын: Присяжный Александр Павлович

Отец ребёнка: Присяжный Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Присяжный Павел Иванович

Смерть
11.09.1977
г. Донецк, УССР
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