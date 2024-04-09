Дольская (Присяжная) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДольская (Присяжная) Валентина Павловна

Дольская (Присяжная) Валентина Павловна

avatar

Место рождения

г. Донецк, УССР

Дата рождения

13.07.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1892 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1940

Отец: Присяжный Павел Иванович

Мать: Присяжная Матрёна Артёмовна

г. Донецк, УССР
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дольский Виталий Иванович

Рождение ребёнка
13.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дольский Виталий Иванович

Ахтырка, Сумская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дольский Виталий Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close