Дольская (Присяжная) Валентина Павловна
Место рожденияг. Донецк, УССР
Дата рождения13.07.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1940
г. Донецк, УССР
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дольский Виталий Иванович
Рождение ребёнка
13.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дольский Виталий Иванович
Ахтырка, Сумская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно