(Гобина) Варвара Авраамовна
Место рожденияПермская Губерния
Дата рождения1881
Дата смертиОколо 1981
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Гобин Авраам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1908
Сын: Никифоров Симеон Евгеньевич
Отец ребёнка: Никифоров Евгений Петрович
Рождение ребёнка
13.06.1909
Сын: Никифоров Петр Евгеньевич
Отец ребёнка: Никифоров Евгений Петрович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Никифоров Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Никифоров Евгений Петрович
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Никифоров Василий Евгеньевич
Отец ребёнка: Никифоров Евгений Петрович
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Никифоров Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Никифоров Евгений Петрович
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: (Никифорова) Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Никифоров Евгений Петрович
Смерть
Около 1981