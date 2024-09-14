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(Гобина) Варвара Авраамовна

Место рождения

Пермская Губерния

Дата рождения

1881

Дата смерти

Около 1981

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Гобин Авраам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1908

Сын: Никифоров Симеон Евгеньевич

Отец ребёнка: Никифоров Евгений Петрович

Рождение ребёнка
13.06.1909

Сын: Никифоров Петр Евгеньевич

Отец ребёнка: Никифоров Евгений Петрович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Никифоров Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Никифоров Евгений Петрович

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Никифоров Василий Евгеньевич

Отец ребёнка: Никифоров Евгений Петрович

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Никифоров Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Никифоров Евгений Петрович

Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: (Никифорова) Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Никифоров Евгений Петрович

Смерть
Около 1981

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