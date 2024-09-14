Никифоров Сергей Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти01.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: (Пахолкова) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
17.05.1932
Сын: Никифоров Борис Сергеевич
Мать ребёнка: (Пахолкова) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Пахолкова) Александра Михайловна
Смерть
01.08.1942