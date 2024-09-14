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Никифоров Сергей Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

01.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Никифоров Евгений Петрович

Мать: (Гобина) Варвара Авраамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: (Пахолкова) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
17.05.1932

Сын: Никифоров Борис Сергеевич

Мать ребёнка: (Пахолкова) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Пахолкова) Александра Михайловна

Смерть
01.08.1942

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