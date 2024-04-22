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Медведев Петр Модестович

Место рождения

Языково, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.05.1855

Дата смерти

20.09.1891

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1855

Отец: Медведев Модест Порфирьевич

Мать: Медведева Евдокия Лукьяновна

Языково, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.10.1874

Жена: Медведева Евгения Ивановна

Языково, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1877

Сын: Медведев Василий Петрович

Мать ребёнка: Медведева Евгения Ивановна

Языково, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.06.1879

Сын: Медведев Петр Петрович

Мать ребёнка: Медведева Евгения Ивановна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
20.09.1891
Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
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