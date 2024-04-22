Медведев Петр Модестович
Место рождения
Дата рождения21.05.1855
Дата смерти20.09.1891
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1855
Бракосочетание
18.10.1874
Рождение ребёнка
01.01.1877
Сын: Медведев Василий Петрович
Мать ребёнка: Медведева Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
25.06.1879
Мать ребёнка: Медведева Евгения Ивановна
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
20.09.1891
Борское, Борский муниципальный район, Самарская область