Медведев Модест Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Модест Порфирьевич

Место рождения

Зимниха, Булгаковская волость, Бузулукский уезд

Дата рождения

1810

Дата смерти

22.10.1854

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Медведев Порфирий Федорович

Мать: Дарья Ефремовна

Зимниха, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1841

Сын: Медведев Александр Модестович

Мать ребёнка: Медведева Евдокия Лукьяновна

Языково, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Федор Модестович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Евдокия Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
22.10.1854
Языково, Борский муниципальный район, Самарская область
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