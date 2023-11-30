Медведев Модест Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти22.10.1854
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Медведев Порфирий Федорович
Мать: Дарья Ефремовна
Рождение ребёнка
01.03.1841
Сын: Медведев Александр Модестович
Мать ребёнка: Медведева Евдокия Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Федор Модестович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
22.10.1854