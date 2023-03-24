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Стогов Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1893

Дата смерти

17.12.1955

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1893

Отец: Стогов Павел Герасимович

Мать: Стогова Пелагея Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Место жительства
Неизвестно
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Военная служба
05.12.1916
Род войск: 108 Виндавский полк, 4 рота Воинское звание: рядовой Откуда прибыл: г. Москва -: Болезнь в WW1 Источник: http://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital20532090/ Должность/Звание: рядовой Воинс... Показать все
Военная служба
С 14.06.1943
Воинское звание: рядовой Откуда прибыл: г. Сталиногорск (Новомосковск) Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp22712823/ * Военно-пересыльные пункты и запасные полки Воинское зв... Показать все
Смерть
17.12.1955

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