Стогов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1893
Дата смерти17.12.1955
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1893
Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Место жительства
Неизвестно
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Военная служба
05.12.1916
Род войск: 108 Виндавский полк, 4 рота Воинское звание: рядовой Откуда прибыл: г. Москва -: Болезнь в WW1 Источник: http://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital20532090/ Должность/Звание: рядовой Воинс... Показать все
Военная служба
С 14.06.1943
Воинское звание: рядовой Откуда прибыл: г. Сталиногорск (Новомосковск) Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp22712823/ * Военно-пересыльные пункты и запасные полки Воинское зв... Показать все
Смерть
17.12.1955