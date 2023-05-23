Комарыстый ... — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарыстый ...

Место рождения

Харьковская область, Актырский район, с. Мезеновка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьковская область, Актырский район, с. Мезеновка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варя

Мать ребёнка: Комарыстая ...

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комарыстый Артём

Мать ребёнка: Комарыстая ...

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуня

Мать ребёнка: Комарыстая ...

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарыстая ...

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комарыстый Пётр

Мать ребёнка: Комарыстая ...

Смерть
Неизвестно
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