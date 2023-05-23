Комарыстый ...
Место рожденияХарьковская область, Актырский район, с. Мезеновка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Харьковская область, Актырский район, с. Мезеновка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варя
Мать ребёнка: Комарыстая ...
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комарыстый Артём
Мать ребёнка: Комарыстая ...
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуня
Мать ребёнка: Комарыстая ...
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комарыстая ...
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комарыстый Пётр
Мать ребёнка: Комарыстая ...
Смерть
Неизвестно