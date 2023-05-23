Комарыстый Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарыстый Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комарыстый ...

Мать: Комарыстая ...

Рождение ребёнка
12.05.1903

Дочь: Сизарева Ольга Петровна

Мать ребёнка: Комарыстая Прасковья

крестьянка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Петровна

Мать ребёнка: Комарыстая Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комарыстый Артём Петрович

Мать ребёнка: Комарыстая Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Комарыстая Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарыстая Прасковья

Смерть
Неизвестно