Комарыстый Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комарыстый ...
Мать: Комарыстая ...
Рождение ребёнка
12.05.1903
Дочь: Сизарева Ольга Петровна
Мать ребёнка: Комарыстая Прасковья
крестьянка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Петровна
Мать ребёнка: Комарыстая Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комарыстый Артём Петрович
Мать ребёнка: Комарыстая Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Комарыстая Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комарыстая Прасковья
Смерть
Неизвестно