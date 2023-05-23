Комарыстая Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.05.1903
Дочь: Сизарева Ольга Петровна
Отец ребёнка: Комарыстый Пётр
крестьянка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Комарыстый Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комарыстый Артём Петрович
Отец ребёнка: Комарыстый Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Комарыстый Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комарыстый Пётр
Смерть
Неизвестно