Комарыстая Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарыстая Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1903

Дочь: Сизарева Ольга Петровна

Отец ребёнка: Комарыстый Пётр

крестьянка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Комарыстый Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комарыстый Артём Петрович

Отец ребёнка: Комарыстый Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Комарыстый Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комарыстый Пётр

Смерть
Неизвестно
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