Комарыстая ...
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варя
Отец ребёнка: Комарыстый ...
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комарыстый Артём
Отец ребёнка: Комарыстый ...
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуня
Отец ребёнка: Комарыстый ...
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комарыстый ...
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комарыстый Пётр
Отец ребёнка: Комарыстый ...
Смерть
Неизвестно