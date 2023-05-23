Комарыстая ... — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомарыстая ...

Комарыстая ...

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варя

Отец ребёнка: Комарыстый ...

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комарыстый Артём

Отец ребёнка: Комарыстый ...

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуня

Отец ребёнка: Комарыстый ...

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комарыстый ...

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комарыстый Пётр

Отец ребёнка: Комарыстый ...

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close