Мезинцов Елисей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезинцов Елисей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Пол

Мужской

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Мезинцов Иван Захарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Мезинцов Иван Елисеевич

Мать ребёнка: Мезинцова Анастасия

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Васса Елисеевна

Мать ребёнка: Мезинцова Анастасия

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Александра Елисеевна

Мать ребёнка: Мезинцова Анастасия

Рождение ребёнка
1827

Сын: Мезинцов Петр Елисеевич

Мать ребёнка: Мезинцова Анастасия

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