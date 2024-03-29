Мезинцов Елисей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Мезинцов Иван Захарович
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Мезинцова Анастасия
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Васса Елисеевна
Мать ребёнка: Мезинцова Анастасия
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Александра Елисеевна
Мать ребёнка: Мезинцова Анастасия
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Мезинцова Анастасия