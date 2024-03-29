(Мезинцова) Васса Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мезинцова) Васса Елисеевна

(Мезинцова) Васса Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Пол

Женский

Отец

1784 г.р.

Мать

1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Мезинцов Елисей Иванович

Мать: Мезинцова Анастасия

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close