Мезинцова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Мезинцов Елисей Иванович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Васса Елисеевна
Отец ребёнка: Мезинцов Елисей Иванович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Александра Елисеевна
Отец ребёнка: Мезинцов Елисей Иванович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Мезинцов Елисей Иванович