Мезинцова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезинцова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Мезинцов Иван Елисеевич

Отец ребёнка: Мезинцов Елисей Иванович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Васса Елисеевна

Отец ребёнка: Мезинцов Елисей Иванович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Александра Елисеевна

Отец ребёнка: Мезинцов Елисей Иванович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Мезинцов Петр Елисеевич

Отец ребёнка: Мезинцов Елисей Иванович

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