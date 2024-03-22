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Роспирка Митрофан

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Место рождения

Зеньков, Полтавська область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

После 1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Зеньков, Полтавська область
Казак. В метрических книгах м. Зеньков все носители фамилии Роспирка были казаками. В записи о бракосочетании его дочери Мариии отмечено, что она дочь казака. Метрическая книга НИКОЛАЕВСКОЙ ЦЕРКВИ Зе... Показать все
Бракосочетание
Около 1880

Жена: Роспирка Агафия Васильевна

Зеньков, Полтавська область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Роспирка Семён Митрофанович

Мать ребёнка: Роспирка Агафия Васильевна

Зеньков, Полтавська область
Казак, сын казака Митрофана Роспирка, Родился в Зенькове
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Рева Юхно Ефросинья Митрофановна

Мать ребёнка: Роспирка Агафия Васильевна

Зеньков, Полтавська область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Родько Мария Митрофановна

Мать ребёнка: Роспирка Агафия Васильевна

Зеньков, Полтавська область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Роспирка Михаил Митрофанович

Мать ребёнка: Роспирка Агафия Васильевна

Зеньков, Полтавська область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Роспирка Игнатий Митрофанович

Мать ребёнка: Роспирка Агафия Васильевна

Зеньков, Полтавська область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Роспирка Наталия Митрофановна

Мать ребёнка: Роспирка Агафия Васильевна

Зеньков, Полтавська область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Роспирка Антон Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Зеньков, Полтавська область
Смерть
После 1902
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