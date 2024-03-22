Роспирка Митрофан
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиПосле 1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1855
Казак. В метрических книгах м. Зеньков все носители фамилии Роспирка были казаками. В записи о бракосочетании его дочери Мариии отмечено, что она дочь казака. Метрическая книга НИКОЛАЕВСКОЙ ЦЕРКВИ Зе... Показать все
Бракосочетание
Около 1880
Рождение ребёнка
1881
Сын: Роспирка Семён Митрофанович
Мать ребёнка: Роспирка Агафия Васильевна
Казак, сын казака Митрофана Роспирка, Родился в Зенькове
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Рева Юхно Ефросинья Митрофановна
Мать ребёнка: Роспирка Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Родько Мария Митрофановна
Мать ребёнка: Роспирка Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Роспирка Михаил Митрофанович
Мать ребёнка: Роспирка Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Роспирка Игнатий Митрофанович
Мать ребёнка: Роспирка Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Роспирка Наталия Митрофановна
Мать ребёнка: Роспирка Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Роспирка Антон Митрофанович
Смерть
После 1902