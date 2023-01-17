город Зеньков, город Зеньков, Полтавська область (на 2018) — Familio

Зеньков

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Города
4Зеньков. Уездный.При рч. Груни Ташанской.135476¼160447424378Церквей православных 9. Еврейская синагога 1. Уездное и приходское училища. Больница. Почтовая станция. Ярмарок 5. Базар.
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Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Зиньковский уезд, Зиньковская волость
1.0Зиньков городЗиньковское козаков и государстенных крестьян9408922260284229135755

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18113Зіньківмістоцентр району, місто районного підпорядкування, центр міської радир-н Зіньківськийміська рада Зіньківська
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