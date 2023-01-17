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Роспирка Семён Митрофанович

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Место рождения

Зеньков, Полтавська область

Дата рождения

1881

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Роспирка Митрофан

Мать: не указана

Зеньков, Полтавська область
Казак, сын казака Митрофана Роспирка, Родился в Зенькове
Осуждение
28.12.1906
РОСПИРКА, СЕМЕНЪ МИТРОФАНОВЪ. Каз. Зеньковск. у. и в., 25 л., рд. въ г. Зенъковѣ; — У. Чл. О. С. по Зеньков. у., 170 и 172 М. (участ.), тюр. 6 м. Исп. 28 Дек. 1906.
Место жительства
С 1910 по 1915
Зеньков, Полтавська область
Рождение ребёнка
15.07.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зеньков, Полтавська область
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Смерть
1915
Пропал без вести в Первую Мировую войну (1914-1918) Дата события: 10.06.1915 Место события: д. Бор-Кунинская, д. Гродиско Тип документа: Именные списки потерь Архив: Российский Государственный Во... Показать все
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