Роспирка Семён Митрофанович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1915
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Роспирка Митрофан
Мать: не указана
Казак, сын казака Митрофана Роспирка, Родился в Зенькове
Осуждение
28.12.1906
РОСПИРКА, СЕМЕНЪ МИТРОФАНОВЪ. Каз. Зеньковск. у. и в., 25 л., рд. въ г. Зенъковѣ; — У. Чл. О. С. по Зеньков. у., 170 и 172 М. (участ.), тюр. 6 м. Исп. 28 Дек. 1906.
Место жительства
С 1910 по 1915
Рождение ребёнка
15.07.1915
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Смерть
1915
Пропал без вести в Первую Мировую войну (1914-1918) Дата события: 10.06.1915 Место события: д. Бор-Кунинская, д. Гродиско Тип документа: Именные списки потерь Архив: Российский Государственный Во... Показать все