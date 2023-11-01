Меньшенин Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти13.07.1944
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Призыв на военную службу
?.08.1942
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie6706676/ https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero123455696/
Смерть
13.07.1944
Предполагаемый брат Алексея Петровича, Николай Петрович Меньшенин, участвовал во Второй мировой войне. Награжден медалью «За отвагу». Николай Петрович родился в 1924 году в деревне Кораблево Ектульски... Показать все
Военная награда
28.07.1944
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie45592719/ В бою за д. Железная гора бесперебойно подносил патроны к пулемёту и уничтожил одного финна