Меньшенин Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеньшенин Николай Петрович

Меньшенин Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

13.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Меньшенин Пётр Егорович

Мать: Меньшенина (Речкалова) Софья Степановна

Призыв на военную службу
?.08.1942
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie6706676/ https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero123455696/
Смерть
13.07.1944
Предполагаемый брат Алексея Петровича, Николай Петрович Меньшенин, участвовал во Второй мировой войне. Награжден медалью «За отвагу». Николай Петрович родился в 1924 году в деревне Кораблево Ектульски... Показать все
Военная награда
28.07.1944
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie45592719/ В бою за д. Железная гора бесперебойно подносил патроны к пулемёту и уничтожил одного финна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.