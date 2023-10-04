Меньшенина Софья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1880
Дата смерти19.01.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1904
Сын: Меньшенин Алексей Петрович
Отец ребёнка: Меньшенин Пётр Егорович
С. Кораблево Еткульский район Челябинская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хохрякова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Меньшенин Пётр Егорович
Смерть
19.01.1973