Меньшенина Софья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшенина Софья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1880

Дата смерти

19.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1904

Сын: Меньшенин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Меньшенин Пётр Егорович

С. Кораблево Еткульский район Челябинская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохрякова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Меньшенин Пётр Егорович

Смерть
19.01.1973
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