Приколота Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПриколота Иван Егорович

Приколота Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Приколота Егор Федорович

Мать: Приколота Ефросинья Алексеевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Приколота Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Приколота Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1943

Сын: Приколота Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1945

Сын: Приколота Виктор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Приколота Нина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.