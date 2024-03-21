Приколота Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
1936
Сын: Приколота Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1938
Сын: Приколота Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1943
Сын: Приколота Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1945
Сын: Приколота Виктор Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Приколота Нина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно