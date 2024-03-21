Приколота Егор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Приколота Федор Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Приколото Николай Егорович
Мать ребёнка: Приколота Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Приколота Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Приколота Григорий Егорович
Мать ребёнка: Приколота Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Приколота Аксинья Егоровна
Мать ребёнка: Приколота Ефросинья Алексеевна
Смерть
1935