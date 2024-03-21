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Приколота Егор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Приколота Федор Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Приколото Николай Егорович

Мать ребёнка: Приколота Ефросинья Алексеевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Приколота Иван Егорович

Мать ребёнка: Приколота Ефросинья Алексеевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Приколота Григорий Егорович

Мать ребёнка: Приколота Ефросинья Алексеевна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Приколота Аксинья Егоровна

Мать ребёнка: Приколота Ефросинья Алексеевна

Смерть
1935

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