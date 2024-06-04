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Алпеев Яков Кириллович

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Место рождения

Репец, Мантуровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Алпеев Кирилл Акимович

Мать: Алпеева Анна Ильинична

Репец, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
?.08.?

Дочь: Алпеева Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Белых Анастасия Петровна

Лески, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алпеев Леонид Яковлевич

Мать ребёнка: Белых Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белых Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алпеева Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Белых Анастасия Петровна

Смерть
1942

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