Алпеев Яков Кириллович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Алпеев Кирилл Акимович
Мать: Алпеева Анна Ильинична
Рождение ребёнка
?.08.?
Дочь: Алпеева Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Белых Анастасия Петровна
Лески, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белых Анастасия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белых Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алпеева Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Белых Анастасия Петровна
Смерть
1942