Алпеева Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алпеева Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алпеев Яков Кириллович

Мать: Белых Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
25.04.1945

Дочь: Бажанова Жанна Васильевна

Отец ребёнка: Бажанов Василий Георгиевич

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бажанов Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Бажанов Василий Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бажанов Василий Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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