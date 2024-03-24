Алпеева Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алпеев Яков Кириллович
Мать: Белых Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
25.04.1945
Дочь: Бажанова Жанна Васильевна
Отец ребёнка: Бажанов Василий Георгиевич
Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бажанов Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Бажанов Василий Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно