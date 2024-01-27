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Светлосанова Анна Петровна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

1893

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1839

Муж: Светлосанов Анфиан Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Светлосанов Александр Анфианович

Отец ребёнка: Светлосанов Анфиан Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Светлосанова Агния Анфиановна

Отец ребёнка: Светлосанов Анфиан Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Светлосанова Ариадна Анфиановна

Отец ребёнка: Светлосанов Анфиан Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.11.1848 ст.

Сын: Светлосанов Николай Анфианович

Отец ребёнка: Светлосанов Анфиан Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Параскево-Пятницкая церковь. Восприемник: Коллежский Секретарь Михаил Петров Беляев.
Рождение ребёнка
1849

Сын: Светлосанов Аифал Анфианович

Отец ребёнка: Светлосанов Анфиан Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Светлосанова Клавдия Анфиановна

Отец ребёнка: Светлосанов Анфиан Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1893
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Николаевская Владыченская церковь. Вдова Коллежского Секретаря, 76 лет, от старости. Похоронена на городском Лазаревском кладбище.

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