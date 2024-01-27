Светлосанова Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1839
Рождение ребёнка
1840
Сын: Светлосанов Александр Анфианович
Отец ребёнка: Светлосанов Анфиан Федорович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Светлосанова Агния Анфиановна
Отец ребёнка: Светлосанов Анфиан Федорович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Светлосанова Ариадна Анфиановна
Отец ребёнка: Светлосанов Анфиан Федорович
Рождение ребёнка
06.11.1848 ст.
Сын: Светлосанов Николай Анфианович
Отец ребёнка: Светлосанов Анфиан Федорович
Параскево-Пятницкая церковь. Восприемник: Коллежский Секретарь Михаил Петров Беляев.
Рождение ребёнка
1849
Сын: Светлосанов Аифал Анфианович
Отец ребёнка: Светлосанов Анфиан Федорович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Светлосанова Клавдия Анфиановна
Отец ребёнка: Светлосанов Анфиан Федорович
Смерть
1893
Николаевская Владыченская церковь. Вдова Коллежского Секретаря, 76 лет, от старости. Похоронена на городском Лазаревском кладбище.