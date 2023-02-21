Солодянкин Тимофей Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкин Тимофей Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: Солодянкин Никита Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Солодянкин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Солодянкина Агафья Аверкиевна

Рождение ребёнка
1696

Сын: Солодянкин Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Солодянкина Агафья Аверкиевна

Рождение ребёнка
1704

Сын: Солодянкин Матвей Тимофеевич

Мать ребёнка: Солодянкина Агафья Аверкиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Агафья Аверкиевна

Смерть
Неизвестно
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