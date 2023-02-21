Солодянкин Тимофей Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: Солодянкин Никита Иванович
Рождение ребёнка
1680
Сын: Солодянкин Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Солодянкина Агафья Аверкиевна
Рождение ребёнка
1696
Сын: Солодянкин Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: Солодянкина Агафья Аверкиевна
Рождение ребёнка
1704
Сын: Солодянкин Матвей Тимофеевич
Мать ребёнка: Солодянкина Агафья Аверкиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно