Солодянкина Агафья Аверкиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодянкина Агафья Аверкиевна

Солодянкина Агафья Аверкиевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1662

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Солодянкин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Солодянкин Тимофей Никитич

Рождение ребёнка
1696

Сын: Солодянкин Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Солодянкин Тимофей Никитич

Рождение ребёнка
1704

Сын: Солодянкин Матвей Тимофеевич

Отец ребёнка: Солодянкин Тимофей Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Тимофей Никитич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close