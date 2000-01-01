Солодянкина Агафья Аверкиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1662
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1680
Сын: Солодянкин Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Солодянкин Тимофей Никитич
Рождение ребёнка
1696
Сын: Солодянкин Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Солодянкин Тимофей Никитич
Рождение ребёнка
1704
Сын: Солодянкин Матвей Тимофеевич
Отец ребёнка: Солодянкин Тимофей Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно