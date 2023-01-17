Солодянкин Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкин Иван Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Солодянкин Тимофей Никитич

Мать: Солодянкина Агафья Аверкиевна

Рождение ребёнка
1714

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Солодянкина Оксинья Антоновна

Рождение ребёнка
1716

Сын: Солодянкин Софоней Иванович

Мать ребёнка: Солодянкина Оксинья Антоновна

Рождение ребёнка
1718

Дочь: Дария Ивановна

Мать ребёнка: Солодянкина Оксинья Антоновна

Рождение ребёнка
1723

Сын: Солодянкин Афонасий Иванович

Мать ребёнка: Солодянкина Оксинья Антоновна

Рождение ребёнка
1725

Сын: Солодянкин Мирон Иванович

Мать ребёнка: Солодянкина Оксинья Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Кумены, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Оксинья Антоновна

Смерть
1747
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