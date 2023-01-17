Солодянкин Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смерти1747
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Солодянкина Оксинья Антоновна
Рождение ребёнка
1716
Сын: Солодянкин Софоней Иванович
Мать ребёнка: Солодянкина Оксинья Антоновна
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Дария Ивановна
Мать ребёнка: Солодянкина Оксинья Антоновна
Рождение ребёнка
1723
Сын: Солодянкин Афонасий Иванович
Мать ребёнка: Солодянкина Оксинья Антоновна
Рождение ребёнка
1725
Сын: Солодянкин Мирон Иванович
Мать ребёнка: Солодянкина Оксинья Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Кумены, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1747