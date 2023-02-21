Редков Иосиф Кириллович
Место рожденияс. Хотьково, Сычевский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения03.11.1869
Дата смертиПосле ?.05.1919
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.11.1869
Отец: Редков Кирилл
Мать: Редкова Анна Афанасьевна
с. Хотьково, Сычевский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Пляшкевич Вера Васильевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
30.04.1891
Сын: Редков Николай Васильевич
Мать ребёнка: ?
с. Шиловичи, Духовщинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1893
Мать ребёнка: ?
с. Городна, Духовщинский уезд, Смоленская губерния
Образование
По 1893
Смоленская духовная семинария
Рождение ребёнка
11.10.1894
Дочь: Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: ?
с. Городна, Духовщинского уезда, Смоленской губернии
Работа или профессия
С 1894 по 13.10.1916
Смоленская и Дорогобужская епархия, Смоленская губ., Дорогобужский уезд, с. Корочарово
Священник
Посвящение в духовный сан
1894
Рукоположен во священника
Рождение ребёнка
23.06.1895
Сын: Редков Владимир Иосифович
Мать ребёнка: ?
Смоленская обл., Дорогобужский р-н, Карачарово
Рождение ребёнка
26.12.1896
Сын: Редков Константин Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
23.02.1899
Сын: Редков Александр Васильевич
Мать ребёнка: ?
с Городны, Духовщинского уезда, Смоленской губернии
Награда
02.09.1900
Право ношения набедренника
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
14.08.1904
Дочь: Жижемская Надежда Васильевна
Мать ребёнка: ?
с.Городна, Духовщинского уезда
Работа или профессия
С 13.10.1916 по 25.01.1917
Смоленская и Дорогобужская епархия, Смоленская губ., Юхновский уезд, с. Митьково
Священник. 25.1.1917 уволен за штат за «неявку к месту службы»
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Работа или профессия
Неизвестно
Смоленская и Дорогобужская епархия, Смоленская губ., Духовщинский уезд, с. Шиловичи, священник
Смерть
После ?.05.1919