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Редков Иосиф Кириллович

Место рождения

с. Хотьково, Сычевский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

03.11.1869

Дата смерти

После ?.05.1919

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1869

Отец: Редков Кирилл

Мать: Редкова Анна Афанасьевна

с. Хотьково, Сычевский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Пляшкевич Вера Васильевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
30.04.1891

Сын: Редков Николай Васильевич

Мать ребёнка: ?

с. Шиловичи, Духовщинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1893

Сын: Редков Павел Васильевич

Мать ребёнка: ?

с. Городна, Духовщинский уезд, Смоленская губерния
Образование
По 1893
Смоленская духовная семинария
Рождение ребёнка
11.10.1894

Дочь: Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: ?

с. Городна, Духовщинского уезда, Смоленской губернии
Работа или профессия
С 1894 по 13.10.1916
Смоленская и Дорогобужская епархия, Смоленская губ., Дорогобужский уезд, с. Корочарово
Священник
Посвящение в духовный сан
1894
Рукоположен во священника
Рождение ребёнка
23.06.1895

Сын: Редков Владимир Иосифович

Мать ребёнка: ?

Смоленская обл., Дорогобужский р-н, Карачарово
Рождение ребёнка
26.12.1896

Сын: Редков Константин Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
23.02.1899

Сын: Редков Александр Васильевич

Мать ребёнка: ?

с Городны, Духовщинского уезда, Смоленской губернии
Награда
02.09.1900
Право ношения набедренника
Рождение ребёнка
1902

Сын: Редков Сергей Иосифович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
14.08.1904

Дочь: Жижемская Надежда Васильевна

Мать ребёнка: ?

с.Городна, Духовщинского уезда
Работа или профессия
С 13.10.1916 по 25.01.1917
Смоленская и Дорогобужская епархия, Смоленская губ., Юхновский уезд, с. Митьково
Священник. 25.1.1917 уволен за штат за «неявку к месту службы»
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Работа или профессия
Неизвестно
Смоленская и Дорогобужская епархия, Смоленская губ., Духовщинский уезд, с. Шиловичи, священник
Смерть
После ?.05.1919
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