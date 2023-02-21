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Редков Константин Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1896

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1896

Отец: Редков Иосиф Кириллович

Мать: ?

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