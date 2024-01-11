(Ланцова) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ланцова) Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1896

Дочь: Ланцова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Ланцов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ланцов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ланцов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ланцов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Ланцов Иван Андреевич

Ивановская обл., Родниковский рацон, д.Куделино.
Смерть
1914
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