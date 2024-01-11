(Ланцова) Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.10.1896
Дочь: Ланцова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Ланцов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ланцов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ланцов Иван Андреевич
Ивановская обл., Родниковский рацон, д.Куделино.
Смерть
1914