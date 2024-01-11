Ланцов Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланцов Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1894

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1894

Отец: Ланцов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1896

Дочь: Ланцова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ланцов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ланцов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Дарья Васильевна

Ивановская обл., Родниковский рацон, д.Куделино.
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