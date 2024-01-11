Ланцов Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1894
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1894
Отец: Ланцов Андрей
Рождение ребёнка
02.10.1896
Дочь: Ланцова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дарья Васильевна
Ивановская обл., Родниковский рацон, д.Куделино.