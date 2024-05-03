Иванов-Дивов Сергей Владимирович 13.08.1891 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов-Дивов Сергей Владимирович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

13.08.1891 ст.

Дата смерти

11.05.1973

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1891 ст.

Отец: Иванов-Дивов Владимир Иванович

Мать: Иванова-Дивова (Мезенцева) Лидия Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова-Дивова (Маковская) Елена Никодимовна

Крещение
05.09.1891
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Восприемница дочь титулярного советника Ольга Александровна Мезенцева
Военная служба
С 1914 по 1918
Первая Мировая Война
Смерть
11.05.1973
Каир, Египет
Похороны
Неизвестно
кладбище греческого православного монастыря Св. Георгия в Старом Каире, Каир, Египет

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