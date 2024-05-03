Иванов-Дивов Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения13.08.1891 ст.
Дата смерти11.05.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1891 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
05.09.1891
Восприемница дочь титулярного советника Ольга Александровна Мезенцева
Военная служба
С 1914 по 1918
Первая Мировая Война
Смерть
11.05.1973
Каир, Египет
Похороны
Неизвестно
кладбище греческого православного монастыря Св. Георгия в Старом Каире, Каир, Египет