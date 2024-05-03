Иванова-Дивова (Мезенцева) Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1869
Дата смерти23.03.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов-Дивов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Иванов-Дивов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов-Дивов Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Иванов-Дивов Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Татево, Тульская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
07.05.1886 ст.
Сын: Иванов-Дивов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Иванов-Дивов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1887 ст.
Сын: Иванов-Дивов Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Иванов-Дивов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
13.08.1891 ст.
Сын: Иванов-Дивов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Иванов-Дивов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1904 ст.
Дочь: (Иванова-Дивова) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Иванов-Дивов Владимир Иванович
Смерть
23.03.1936
Каир, Египет
Похороны
Неизвестно
кладбище греческого православного монастыря Св. Георгия в Старом Каире, Каир, Египет