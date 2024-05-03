Иванова-Дивова (Мезенцева) Лидия Александровна 27.02.1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванова-Дивова (Мезенцева) Лидия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1869

Дата смерти

23.03.1936

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов-Дивов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Иванов-Дивов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов-Дивов Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Иванов-Дивов Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов-Дивов Владимир Иванович

Место жительства
Неизвестно
Татево, Тульская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
07.05.1886 ст.

Сын: Иванов-Дивов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Иванов-Дивов Владимир Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.10.1887 ст.

Сын: Иванов-Дивов Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Иванов-Дивов Владимир Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.08.1891 ст.

Сын: Иванов-Дивов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Иванов-Дивов Владимир Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.03.1904 ст.

Дочь: (Иванова-Дивова) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Иванов-Дивов Владимир Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
23.03.1936
Каир, Египет
Похороны
Неизвестно
кладбище греческого православного монастыря Св. Георгия в Старом Каире, Каир, Египет

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