Балашев Александр Крест. Д. Зарослой Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Балашев Дмитрий
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Балашев Андрей Крест. Д. Зарослой Александров
Мать ребёнка: Балашев 1 Жена
Бракосочетание
14.01.1832
оба вторым браком
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Коркина Мариамна Александроаа
Мать ребёнка: Ташланова 1, Балашова 2 Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балашев Григорий Крест. Д. Зарослой Александров
Мать ребёнка: Балашев 1 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балашев 1 Жена
Смерть
Неизвестно