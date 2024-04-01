Балашев Александр Крест. Д. Зарослой Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашев Александр Крест. Д. Зарослой Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балашев Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Балашев Андрей Крест. Д. Зарослой Александров

Мать ребёнка: Балашев 1 Жена

Бракосочетание
14.01.1832

Жена: Ташланова 1, Балашова 2 Анастасия Иванова

оба вторым браком
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Коркина Мариамна Александроаа

Мать ребёнка: Ташланова 1, Балашова 2 Анастасия Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балашев Григорий Крест. Д. Зарослой Александров

Мать ребёнка: Балашев 1 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балашев 1 Жена

Смерть
Неизвестно
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