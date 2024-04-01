Балашев Андрей Крест. Д. Зарослой Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти12.11.1877
ПолМужской
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балашев Иван Андреев
Мать ребёнка: Балашева Ефросинья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.11.1877
Зарослое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
48 лет, горячка