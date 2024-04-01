Балашев Андрей Крест. Д. Зарослой Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалашев Андрей Крест. Д. Зарослой Александров

Балашев Андрей Крест. Д. Зарослой Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

12.11.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Балашев Александр Крест. Д. Зарослой Дмитриев

Мать: Балашев 1 Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балашев Иван Андреев

Мать ребёнка: Балашева Ефросинья Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балашева Ефросинья Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балашева Ефросинья Никифорова

Смерть
12.11.1877
Зарослое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
48 лет, горячка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close