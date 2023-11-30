Демидова (Онопкина) Акулина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения05.04.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1889 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосова (Демидова) Клавдия
Отец ребёнка: Демидов Федор Егорович
Бракосочетание
22.01.1912 ст.
Троицкая в Покровском (Ирининская) церковь
Рождение ребёнка
10.01.1913 ст.
Дочь: Демидова (Демидова) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Демидов Федор Егорович
Рождение ребёнка
30.03.1916
Дочь: Щелкунова (Демидова) Александра
Отец ребёнка: Демидов Федор Егорович
Рождение ребёнка
09.03.1918
Дочь: Рогова (Демидова) Анастасия
Отец ребёнка: Демидов Федор Егорович
Смерть
Неизвестно