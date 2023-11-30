Демидова (Онопкина) Акулина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Онопкина) Акулина Яковлевна

Место рождения

Короп, Чернігівська область

Дата рождения

05.04.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1889 ст.

Отец: Онопко Яков Дмитриевич

Мать: Онопко (Редька) Акулина Калинникова

Короп, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосова (Демидова) Клавдия

Отец ребёнка: Демидов Федор Егорович

Бракосочетание
22.01.1912 ст.

Муж: Демидов Федор Егорович

Москва, город федерального значения Москва
Троицкая в Покровском (Ирининская) церковь
Рождение ребёнка
10.01.1913 ст.

Дочь: Демидова (Демидова) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Демидов Федор Егорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.03.1916

Дочь: Щелкунова (Демидова) Александра

Отец ребёнка: Демидов Федор Егорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.03.1918

Дочь: Рогова (Демидова) Анастасия

Отец ребёнка: Демидов Федор Егорович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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