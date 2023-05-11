Бахтина Пелагея Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1908
Сын: Бахтин Константин Андреевич
Отец ребёнка: Бахтин Андрей Трофимович
Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Емельян Васильевич Бахтин и крестьянская жена Мария Филипповна Изместьева
Смерть
Неизвестно