Бахтина Пелагея Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтина Пелагея Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахтин Андрей Трофимович

Рождение ребёнка
21.07.1908

Сын: Бахтин Константин Андреевич

Отец ребёнка: Бахтин Андрей Трофимович

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Емельян Васильевич Бахтин и крестьянская жена Мария Филипповна Изместьева
Смерть
Неизвестно

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