Бахтин Андрей Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бахтин Трофим
Мать: Бахтина ?
Рождение ребёнка
21.07.1908
Сын: Бахтин Константин Андреевич
Мать ребёнка: Бахтина Пелагея Анисимовна
Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Емельян Васильевич Бахтин и крестьянская жена Мария Филипповна Изместьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно