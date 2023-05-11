Бахтин Андрей Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтин Андрей Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахтин Трофим

Мать: Бахтина ?

Рождение ребёнка
21.07.1908

Сын: Бахтин Константин Андреевич

Мать ребёнка: Бахтина Пелагея Анисимовна

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Емельян Васильевич Бахтин и крестьянская жена Мария Филипповна Изместьева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахтина Пелагея Анисимовна

Смерть
Неизвестно
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