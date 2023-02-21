Есипов Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1897 и 1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Военная служба
Между 01.10.1916 и 01.10.1917 ст.
Кировград, Кировградский, Свердловская область
юнкер Елисаветградского кавалерийского училища
Военная служба
01.10.1917 ст.
Кропивницкий, Кіровоградська область
Окончил ускоренный курс Елисаветградского кавалерийского училища, произведен в офицеры
Военная служба
С ?.01.1918
Кавалерийский дивизион полковника Гертельмана армии Деникина
Военная служба
С ?.04.1918
Служба в 1-м офицерском полку армии Деникина
Военная служба
С ?.08.1919
1-й Хоперский казачий полк Кубанской армии
Попал в плен (военное)
?.05.1920
Добровольно сдался в плен 32-й Стрелковой Советской Дивизии
Концлагерь
Между 1920 и 1922
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рязанский концентрационный лагерь
Работа или профессия
С 01.08.1922 по 1930
Служба в жил. товариществе № 559 дома по Малой Бронной, д. 32, швейцар.
Бракосочетание
1924
Женился на дочери работницы Трехгорной мануфактуры и сторожа МКК гражданке Плаксиной
Смерть
Неизвестно