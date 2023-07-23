Куликова Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1918
Дата смерти25.12.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1918
Рождение ребёнка
10.11.1948
Сын: Писков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Писков Александр Константинович
Рождение ребёнка
01.01.1951
Сын: Писков Александр Александрович
Отец ребёнка: Писков Александр Константинович
Рождение ребёнка
20.08.1953
Дочь: Букина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Писков Александр Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.1985