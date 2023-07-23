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Куликова Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1918

Дата смерти

25.12.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1918

Отец: Куликов Александр Петрович

Мать: Куликова Марья Семеновна

Рождение ребёнка
10.11.1948

Сын: Писков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Писков Александр Константинович

Рождение ребёнка
01.01.1951

Сын: Писков Александр Александрович

Отец ребёнка: Писков Александр Константинович

Рождение ребёнка
20.08.1953

Дочь: Букина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Писков Александр Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писков Александр Константинович

Смерть
25.12.1985
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