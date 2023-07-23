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Куликов Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

18.09.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Куликов Петр

Мать: Куликова Ольга Давыдовна

Рождение ребёнка
11.04.1909

Дочь: Куликова Александра Александровна

Мать ребёнка: Куликова Марья Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Куликов Нил Александрович

Мать ребёнка: Куликова Марья Семеновна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Василий Александрович

Мать ребёнка: Куликова Марья Семеновна

Рождение ребёнка
22.06.1918

Дочь: Куликова Мария Александровна

Мать ребёнка: Куликова Марья Семеновна

Рождение ребёнка
30.03.1921

Сын: Куликов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Куликова Марья Семеновна

Рождение ребёнка
21.09.1922

Сын: Куликов Александр Александрович

Мать ребёнка: Куликова Марья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Марья Семеновна

Смерть
18.09.1956
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