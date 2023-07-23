Куликов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти18.09.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Куликов Петр
Мать: Куликова Ольга Давыдовна
Рождение ребёнка
11.04.1909
Дочь: Куликова Александра Александровна
Мать ребёнка: Куликова Марья Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Куликов Нил Александрович
Мать ребёнка: Куликова Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Куликова Марья Семеновна
Рождение ребёнка
22.06.1918
Дочь: Куликова Мария Александровна
Мать ребёнка: Куликова Марья Семеновна
Рождение ребёнка
30.03.1921
Сын: Куликов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Куликова Марья Семеновна
Рождение ребёнка
21.09.1922
Сын: Куликов Александр Александрович
Мать ребёнка: Куликова Марья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Марья Семеновна
Смерть
18.09.1956