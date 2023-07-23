Куликова (Коновалова) Марья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликова (Коновалова) Марья Семеновна

Куликова (Коновалова) Марья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

24.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1909

Дочь: Куликова Александра Александровна

Отец ребёнка: Куликов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Куликов Нил Александрович

Отец ребёнка: Куликов Александр Петрович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Василий Александрович

Отец ребёнка: Куликов Александр Петрович

Рождение ребёнка
22.06.1918

Дочь: Куликова Мария Александровна

Отец ребёнка: Куликов Александр Петрович

Рождение ребёнка
30.03.1921

Сын: Куликов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Куликов Александр Петрович

Рождение ребёнка
21.09.1922

Сын: Куликов Александр Александрович

Отец ребёнка: Куликов Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Александр Петрович

Смерть
24.12.1960
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close