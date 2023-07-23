Куликова (Коновалова) Марья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти24.12.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.04.1909
Дочь: Куликова Александра Александровна
Отец ребёнка: Куликов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Куликов Нил Александрович
Отец ребёнка: Куликов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Куликов Александр Петрович
Рождение ребёнка
22.06.1918
Дочь: Куликова Мария Александровна
Отец ребёнка: Куликов Александр Петрович
Рождение ребёнка
30.03.1921
Сын: Куликов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Куликов Александр Петрович
Рождение ребёнка
21.09.1922
Сын: Куликов Александр Александрович
Отец ребёнка: Куликов Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.1960