Коновалов Фёдор Никитин
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.04.1847
Рождение ребёнка
17.05.1851
Дочь: (Коновалова) Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: Коновалова (Попова) Ульяна Пантелеева
Рождение ребёнка
22.04.1855
Дочь: Коновалова Пелагея Фёдоровна
Мать ребёнка: Коновалова (Попова) Ульяна Пантелеева
Рождение ребёнка
1857
Сын: Коновалов Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Коновалова (Попова) Ульяна Пантелеева
Смерть
После 1858