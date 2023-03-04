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Коновалов Фёдор Никитин

Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1829

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Коновалов Никита Мартынович

Мать: Коновалова (Кутергина) Анна Агафоновна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
07.04.1847

Жена: Коновалова (Попова) Ульяна Пантелеева

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.05.1851

Дочь: (Коновалова) Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: Коновалова (Попова) Ульяна Пантелеева

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1855

Дочь: Коновалова Пелагея Фёдоровна

Мать ребёнка: Коновалова (Попова) Ульяна Пантелеева

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1857

Сын: Коновалов Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Коновалова (Попова) Ульяна Пантелеева

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858

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