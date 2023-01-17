Коновалова (Кутергина) Анна Агафоновна
Место рожденияд. Бочкарёвская
Дата рождения1799
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Бочкарёвская
Бракосочетание
22.10.1816
Рождение ребёнка
08.09.1821 ст.
Дочь: Феодора Никитина
Отец ребёнка: Коновалов Никита Мартынович
1821г. (ДР) МК
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ульяна Никитина
Отец ребёнка: Коновалов Никита Мартынович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Наталия Никитина
Отец ребёнка: Коновалов Никита Мартынович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Коновалов Никита Мартынович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мавра Никитина
Отец ребёнка: Коновалов Никита Мартынович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Пелагея Никитина
Отец ребёнка: Коновалов Никита Мартынович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858