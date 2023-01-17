Коновалова (Кутергина) Анна Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Кутергина) Анна Агафоновна

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Место рождения

д. Бочкарёвская

Дата рождения

1799

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Бочкарёвская
Бракосочетание
22.10.1816

Муж: Коновалов Никита Мартынович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1821 ст.

Дочь: Феодора Никитина

Отец ребёнка: Коновалов Никита Мартынович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
1821г. (ДР) МК
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ульяна Никитина

Отец ребёнка: Коновалов Никита Мартынович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Наталия Никитина

Отец ребёнка: Коновалов Никита Мартынович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Коновалов Фёдор Никитин

Отец ребёнка: Коновалов Никита Мартынович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мавра Никитина

Отец ребёнка: Коновалов Никита Мартынович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Пелагея Никитина

Отец ребёнка: Коновалов Никита Мартынович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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