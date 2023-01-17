Коновалова (Попова) Ульяна Пантелеева
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.04.1847
Рождение ребёнка
17.05.1851
Дочь: Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Никитин
Рождение ребёнка
22.04.1855
Дочь: Коновалова Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Никитин
Рождение ребёнка
1857
Сын: Коновалов Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Никитин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858