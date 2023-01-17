Коновалова (Попова) Ульяна Пантелеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Попова) Ульяна Пантелеева

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Место рождения

Усовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Усовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
07.04.1847

Муж: Коновалов Фёдор Никитин

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.05.1851

Дочь: Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Никитин

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1855

Дочь: Коновалова Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Никитин

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1857

Сын: Коновалов Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Никитин

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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