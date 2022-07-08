Ханина Агриппина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХанина Агриппина Сергеевна

Ханина Агриппина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ханин Матвей Маркович

Отец ребёнка: Ханин Марк Сидорович

Рождение ребёнка
07.09.1870

Дочь: (Ханина) Наталья Марковна

Отец ребёнка: Ханин Марк Сидорович

Клишино, Льговский муниципальный район, Курская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.