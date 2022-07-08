Ханина Агриппина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Ханин Марк Сидорович
Рождение ребёнка
07.09.1870
Дочь: (Ханина) Наталья Марковна
Отец ребёнка: Ханин Марк Сидорович
Клишино, Льговский муниципальный район, Курская область