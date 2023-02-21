Ханин Матвей Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Ханин Марк Сидорович
Бракосочетание
15.04.1877
Жена: Екатерина Петровна
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.04.1880
Дочь: Александра Матвеевна
Мать ребёнка: Екатерина Петровна
Клишино, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно