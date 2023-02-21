Ханин Матвей Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХанин Матвей Маркович

Ханин Матвей Маркович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Ханин Марк Сидорович

Мать: Ханина Агриппина Сергеевна

Бракосочетание
15.04.1877

Жена: Екатерина Петровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.04.1880

Дочь: Александра Матвеевна

Мать ребёнка: Екатерина Петровна

Клишино, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close