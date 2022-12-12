Ханин Марк Сидорович
Место рождения
Дата рождения02.05.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1831
Отец: Ханин Сидор Иванович
Мать: Ханина Прасковья Иововна
Крещение
02.05.1831
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Ханина Агриппина Сергеевна
Рождение ребёнка
07.09.1870
Дочь: Наталья Марковна
Мать ребёнка: Ханина Агриппина Сергеевна
Клишино, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно