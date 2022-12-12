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Ханин Марк Сидорович

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Место рождения

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

02.05.1831

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1831

Отец: Ханин Сидор Иванович

Мать: Ханина Прасковья Иововна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Крещение
02.05.1831
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ханин Матвей Маркович

Мать ребёнка: Ханина Агриппина Сергеевна

Рождение ребёнка
07.09.1870

Дочь: Наталья Марковна

Мать ребёнка: Ханина Агриппина Сергеевна

Клишино, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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