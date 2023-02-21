(Геращенко) Федора Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смерти1958
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Савелий
Рождение ребёнка
07.01.1915
Дочь: Геращенко Мария Николаевна
Отец ребёнка: Геращенко Николай Лукич
Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геращенко Василий (Васятко) Николаевич
Отец ребёнка: Геращенко Николай Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геращенко Иван (Ванятко) Николаевич
Отец ребёнка: Геращенко Николай Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геращенко Александр (Сашко) Николаевич
Отец ребёнка: Геращенко Николай Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геращенко Яков Николаевич
Отец ребёнка: Геращенко Николай Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Геращенко Полина (Полюшка) Николаевна
Отец ребёнка: Геращенко Николай Лукич
Смерть
1958