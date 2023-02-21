(Геращенко) Федора Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Геращенко) Федора Савельевна

(Геращенко) Федора Савельевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1915

Дочь: Геращенко Мария Николаевна

Отец ребёнка: Геращенко Николай Лукич

Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геращенко Василий (Васятко) Николаевич

Отец ребёнка: Геращенко Николай Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геращенко Иван (Ванятко) Николаевич

Отец ребёнка: Геращенко Николай Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Геращенко Николай Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геращенко Александр (Сашко) Николаевич

Отец ребёнка: Геращенко Николай Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геращенко Яков Николаевич

Отец ребёнка: Геращенко Николай Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Геращенко Полина (Полюшка) Николаевна

Отец ребёнка: Геращенко Николай Лукич

Смерть
1958
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close