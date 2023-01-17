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Геращенко Николай Лукич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1950

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Геращенко Лука Миронович

Мать: Геращенко Прасковья Парфеновна

Рождение ребёнка
07.01.1915

Дочь: Геращенко Мария Николаевна

Мать ребёнка: Федора Савельевна

Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геращенко Иван (Ванятко) Николаевич

Мать ребёнка: Федора Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геращенко Яков Николаевич

Мать ребёнка: Федора Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геращенко Александр (Сашко) Николаевич

Мать ребёнка: Федора Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Геращенко Полина (Полюшка) Николаевна

Мать ребёнка: Федора Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геращенко Василий (Васятко) Николаевич

Мать ребёнка: Федора Савельевна

Смерть
Около 1950
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