Геращенко Николай Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1950
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1915
Дочь: Геращенко Мария Николаевна
Мать ребёнка: Федора Савельевна
Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геращенко Иван (Ванятко) Николаевич
Мать ребёнка: Федора Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геращенко Яков Николаевич
Мать ребёнка: Федора Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геращенко Александр (Сашко) Николаевич
Мать ребёнка: Федора Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Геращенко Полина (Полюшка) Николаевна
Мать ребёнка: Федора Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геращенко Василий (Васятко) Николаевич
Мать ребёнка: Федора Савельевна
Смерть
Около 1950